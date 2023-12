Crues et inondations : neuf départements de nouveau en alerte

Plus un seul brin d'herbe visible et les champs sont inondés. À Guîtres, en Gironde, un cours d'eau est sorti de son nid. Les routes se transforment en rivières, les artisans, présents sur les lieux, doivent trouver un autre itinéraire. Dans le village, certains jardins sont déjà inondés. Le niveau de l'eau augmente, l'inquiétude des habitants aussi. De nouvelles pluies sont prévues ces prochains jours. À Limoges, la Vienne vient, elle aussi, de sortir de son nid. L'eau inonde les quais et commence à gagner les routes à proximité. Malgré la signalisation, certains s'engagent sur la route, mais l'automobiliste que l'on a interviewée, préfère renoncer. À Saint-Sauveur-sur-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, des agents, tel que Stéphane Émeric, surveillent une paroi, où des roches se sont effondrées, dans la soirée du 10 décembre. C'est déjà le deuxième éboulement en un mois. Cela s'explique par des variations de températures inhabituelles. Après examen, la paroi ne représente plus de danger, mais elle restera sous surveillance. De nouvelles variations de températures sont attendues la semaine prochaine. TF1 | Reportage J. Cressens