Crues et inondations : pourquoi pleut-il autant en France ?

La pluie n'a pas cessé de tomber. Mais est-ce un record mensuel ? Avec une série de 32 jours consécutifs de pluies, du 18 octobre au 18 novembre 2023, oui, c'est un record. Marqué par l'abondance des précipitations, 243 millimètres en 32 jours, là encore, c'est du jamais-vu. Quelles sont les zones les plus touchées ? La façade ouest a été particulièrement exposée à de violentes tempêtes, Ciaran, en Bretagne. Et plus récemment, le nord a été secoué par la tempête Elisa, où il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie, en seulement deux jours. Il y a eu de violentes averses également dans le Sud-ouest de la France, avec 411 mm de pluie ces dernières semaines. Ce record s'explique par la longue période d'instabilité atmosphérique que la France a subie, nous explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1/LCI. De nouvelles perturbations vont encore se succéder sur la France, mais il ne devrait plus y avoir de tempête jusqu'à la fin de l'année 2023. TF1 | Reportage C. Abel, M. Merle