Crues exceptionnelles : des habitants durement touchés

Ils ne pouvaient plus rester chez eux. Les pompiers ramènent au sec la petite Colline, ses parents et leur chien, avec un petit cadeau gourmand en compensation. Au-dessus de la Creuse, les gendarmes ont recherché les personnes en danger en hélicoptère. Les pompiers utilisent le drone, ce qui leur a permis de repérer la maison d'un couple d'Anglais. Plus de 200 personnes ont été évacuées dans l'Indre-et-Loire et dans la Vienne. La Creuse est largement sortie de son lit, jusqu'à 7,34 mètres à Descartes, plus haut que la crue de 1923. Le pic est passé, mais de l'autre côté du pont, à Buxeuil, l'eau ne s'évacue pas. Jacques Sirot, boulanger, erre hagard, de son magasin à son laboratoire. L'un de ses congélateurs s'effondre en pleine interview. Il y a plus d'un mètre d'eau dans plusieurs commerces, dans de nombreuses maisons. Une chèvre s'est retrouvée piégée. Un peu plus au sud, la Gartempe s'est retirée du centre-ville de Montmorillon, mais l'eau se cache partout. Après les opérations de nettoyage, apparaissent des voitures, des rues couvertes de boue. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Roiné, C. Olive