Le Pas-de-Calais sous les eaux : des paysages méconnaissables vus du ciel

La pluie toujours battante sur le pare-brise, c'est en hélicoptère que nous découvrons ces paysages méconnaissables. Des eaux qui dévorent tout, jusqu'à couper du monde certaines maisons et certaines vallées. Une partie de la route a complètement disparu sous les eaux. Vingt-trois jours de pluie consécutifs, des crues qualifiées de centennales, c'est-à-dire observées une fois par siècle. Parmi les cours d'eau sous surveillance, l'Aa. Aujourd'hui, la commune de Saint-Omer est devenue un marécage. Plus à l'ouest, plus de 70 communes sont touchées. La situation évolue si vite que même la préfecture ne peut tenir les comptes. Sous nos yeux, seuls se dessinent la cime des arbres et les toits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire, F. Jolfre