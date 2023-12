Crues : la Charente menace le cognac

À bord de l'hélicoptère de la gendarmerie, en quittant la ville, nous découvrons que l'eau est partout autour du lit de la Charente. Sur des kilomètres, l'activité humaine s'est figée, à l'image d'un autocar abandonné par son chauffeur en bien mauvaise posture. Les champs aussi sont inondés. Et fait plus rare, les vignes de Cognac, trésor de la région, sont, elles aussi, submergées. Ces dix dernières années, environ 20 000 hectares ont été plantés, parfois tout près du fleuve par manque de place, un fleuve Charente dont les distilleries ont besoin pour fonctionner. Mais la crue a, là aussi, mis l'activité à l'arrêt. Selon l'interprofession, aucun dégât majeur n'est à déplorer pour la filière. Le seul risque, ce sont les vols dans les zones les plus exposées. Pour protéger les barriques de cognac, il a fallu appeler les gendarmes en renfort. C'est une présence rassurante pour les habitants. Au soir de ce vendredi 15 décembre 2023, le pic de crue est atteint. En attendant la baisse du niveau d'eau, la brigade nautique de La Rochelle reste installée à Jarnac pour les trois prochains jours. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux