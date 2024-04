Crues : la Côte-d'Or et l'Yonne en alerte rouge

L'eau cerne les habitations. Il est impossible de les atteindre en voiture. Après plusieurs heures d'attente, des habitants ont été secourus par hélicoptère. Dix-huit personnes étaient bloquées dans trois maisons au bord de l'Armançon. Cette rivière est sortie de son lit au matin de ce lundi 1er avril. En quelques minutes, l'eau a envahi les habitations. Les départements de l'Yonne et de la Côte-d'Or sont en vigilance rouge jusqu'à ce mardi 2 avril. Quelques kilomètres plus loin, un autre cours d'eau, la Brenne, a inondé plusieurs quartiers de Montbard. Les pompiers vont de cave en cave pour aider les sinistrés et couper l'électricité pour éviter les accidents. Le pic de la crue est prévu au soir de ce lundi 1er avril. En attendant, les habitants essaient de stopper, comme ils peuvent, la folle course de l'eau, sans réussite. En Bourgogne, plusieurs records de crues ont été battus ce lundi 1er avril. TF1 | Reportage I. Blonz, P. Gardet