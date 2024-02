Crues : le Pas-de-Calais face à une nouvelle montée des eaux

Le mercredi soir, les regards sont encore tournés vers le fleuve Aa qui monte depuis la matinée, mesurant environ 30 centimètres. Dans le reportage en tête de cet article, une retraitée redoute peut être plus que les autres nouvelles crues. Le mur qui protégeait sa maison s'est effondré lors des précédents épisodes. Pour l'instant, les assurances ne prennent pas en charge la reconstruction de la berge. Elle en appelle à l’État. Dans le quartier de Blendecques, tous les habitants craignent un nouveau débordement. À quelques kilomètres de là, la gérante de la boulangerie pâtisserie "L'atelier Ponseel" à Arques, est aussi préoccupée. Élodie Ponseel a déjà subi deux fermetures et des réparations de machines. "Je m'inquiète de mon état psychologique. Je me dis, est-ce que je vais supporter une troisième inondation. Tout ce que cela engendre derrière : la paperasse, l'assurance, la perte d'exploitation. On perd tout à chaque fois", déplore-t-elle. Ceux qui ne peuvent plus vivre dans leurs logements, trouvent refuge dans des mobile-homes installés sur le terrain d'une ancienne caserne à Longuenesse. Dix sont occupés pour l'instant. Des sinistrés, mais aussi des professionnels attendent le soutien de l’État. De nouvelles aides seront annoncées jeudi pour les entreprises les plus touchées. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, G. Delobette