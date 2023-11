Crues, pluies, inondations : 7 départements en alerte

Certains villages du Pas-de-Calais sont dangereux depuis quelques heures. L’eau est montée très vite, en une demi-heure à peine à Besson. Gare à ceux qui ne sont pas partis à temps. Au moins quatre cours d’eau sont sortis de leur lit dans le département, provoquant des crues très importantes dans une dizaine de villages. Les écoles, dans une trentaine de communes, seront fermées mardi dans le bassin du fleuve Aa. À Isques, le maire a fait évacuer tout un quartier. La préfecture rappelle qu’il ne faut surtout pas s’engager sur les routes inondées. Le Pas-de-Calais est placé en vigilance rouge pour les crues jusqu'à demain soir. Le nord, ainsi que cinq départements du sud-ouest sont, eux, en vigilance orange pluies et inondations. Près de Libourne, on attend plus de 30 centimètres de pluie dans la nuit, alors que les sols sont déjà gorgés d’eau. Certains habitants s’attendent à être inondés. Les éleveurs situés dans les zones à risque ont déjà pris le devant. TF1 | Reportage B. Christal