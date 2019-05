CSG : cinq millions de retraités remboursés

Ce jeudi 9 mai 2019, 5 millions de retraités sont concernés par le remboursement du trop-perçu de la CSG. La somme versée dépend du niveau de retraite de chacun. Leurs revenus se situent entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Sur leurs relevés de compte, on aperçoit un remboursement rétroactif de 150 euros en moyenne. Le but est de mettre un terme à la grogne des retraités, causés par la hausse de la CSG. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.