Cuisine : à la découverte des délices de l'Italie

La gastronomie italienne offre bien d'autres mets et des goûts inégalés à part les pizzas. Le menu idéal 100% italien commence par la burrata en antipasti. C'est une mozzarella remplie de stracciatella, un fromage frais au lait de bufflonne. 1 000 tonnes de burrata sont produites chaque année dans la région des Pouilles. Une partie de la production est sublimée par les chefs de la région. Felice Sgarra, chef du restaurant "Donna Gina" de Polignano a Mare magnifie la burrata dans une entrée pesto de crevettes et son trait de vinaigre balsamique. Ce vinaigre balsamique n'est pas n'importe quel condiment. À Modène dans le nord de l'Italie, elle est conçue comme un grand cru. Le balsamique traditionnel est conservé sous les toits. Le raisin cuit s'endort au calme dans des futs pendant douze ans au minimum pour devenir un vinaigre subtil et obtenir une couleur brun foncé avec des reflets dorés. Un litre de ce produit peut atteindre 4 000 euros. Moins couteuses mais tout aussi goûteux, les meilleures pâtes du monde seront servies en plat principal de notre menu italien idéal. On les trouve à Gragnano. Cette petite ville au sud de Naples est connue depuis 400 ans comme la cité des pâtes. Jadis, les spaghettis séchaient dans les rues pour être caressés par la brise marine. Aujourd'hui, les pâtes sèchent dans des chambres reproduisant le fameux vent. Pour clore le festin, notre menu propose des gâteaux au chocolat de Modica. La recette d'Ignazo Iacono, pâtissier au "Caffè dell'arte" en Sicile, peut surprendre. Pour respecter la tradition, vieille de plusieurs siècles, elle contient un ingrédient inattendu : le bœuf. À l'époque, le gâteau permettait de cacher de la viande dans la nourriture des frères missionnaires qui devaient beaucoup voyager pendant le carême. Bien que son nom vienne de l'espagnol, le mpanatigghi est bien un dessert typiquement sicilien.