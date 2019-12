Cuisine : le retour des recettes d'antan

André Daguin a fait du canard tout un monde culinaire. Il a été le précurseur du magret et l'a décliné tout au long de sa carrière. Dans son département du Gers, il fut l'ambassadeur des saveurs d'antan remises au goût du jour. Le chef étoilé y a laissé un souvenir gustatif mais aussi culturel. Grand défenseur d'une cuisine traditionnelle française, il a créé des émules dans la nouvelle génération de chefs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.