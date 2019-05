Cuisines : gare aux arnaques !

De toutes les couleurs, de toutes les matières, des dizaines de marques et des modèles toujours plus innovants, la cuisine est un achat qui se chiffre en milliers d'euros. Obtenir le meilleur prix, c'est l'objectif de beaucoup de visiteurs dans cette spéciale Foire de Paris. Mais il faut faire attention, car tout achat est définitif. Il n'existe quasiment pas de délai de rétractation, il faut absolument comparer les prix avant de se décider. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.