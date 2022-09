Cuivre : un trafic qui vaut de l'or

Dans une trentaine d'appartements, les portes sont cassées et à l'intérieur les câbles de cuivre sont méthodiquement arrachés aux murs. Dans une résidence inoccupée en attendant d'être désamiantée et rénovée, les voleurs n'ont presque rien laissé. Les caméras de vidéo surveillance rendent comptent de leurs aller-retour pour charger leurs camionnettes de diverses méthodes, sans être inquiétés. Ils avaient même prévu d'emporter des chauffe-eaux qui représentent un préjudice pour le bailleur. Ces voleurs n'auraient peut-être jamais été retrouvés sans le hasard et le flair des gendarmes. Un soir, ils croisent une camionnette. Le contrôle du véhicule va permettre d'identifier les voleurs, puis de retrouver chez l'un d'eux 420 kilos de cuivre. C'est une petite partie du butin, car en quelques mois cette équipe avait subtilisé quatre tonnes et demi de métaux, revendus ensuite à des ferrailleurs de la région. Le cuivre n'intéresse plus seulement des voleurs spécialisés, mais aussi des particuliers. Les larcins peuvent avoir des conséquences pour les habitants. Comme ici en Côte-d'Or, 280 personnes ont été privées de téléphones et d'Internet pendant 48 heures la semaine dernière. Pour accéder aux câbles de cuivre alimentant l'antenne du village, les malfaiteurs ont forcé la grille. En deux ans, c'est le deuxième vol sur ce site. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Mignard, G. Martin