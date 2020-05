Cultes : la reprise se prépare sous le signe de la prudence

Le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction de réunions dans les lieux de culte. Mais tout le monde n'affiche pas la même ferveur pour cette réouverture. Si la basilique de Saint-Denis a tout anticipé avec la mise à disposition de gels hydroalcoolique à l'entrée et la réorganisation de la nef, la grande mosquée de la ville n'ouvrira pas par manque de moyens pour assurer la sécurité des fidèles. Il n'y a pas plus d'empressement à la synagogue du Raincy.