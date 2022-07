Culture, histoire, actualité... Le succès fou des podcasts

À peine levée, c'est toujours le même geste. "Je me réveille le matin, j'allume mon enceinte, je mets le podcast", indique Julia. Chaque jour, elle retrouve les voix familières qui rythme sa journée. Des conseils culinaires, des portraits qui ont traversé le temps, des histoires criminelles, de la mythologie... Le choix est illimité. Grâce à ces podcasts, Julia accède à des contenus originaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour cela, elle utilise des plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Le contenu peut être gratuit ou sur abonnement. Chaque mois, les podcasts séduisent plus de 15 millions d'auditeurs. Il y a deux ans, Michaël a créé son podcast autour du vin alsacien. Récolte, fermentation ou mise en bouteille, dans ses épisodes, il reçoit des vignerons pour échanger sur leurs méthodes. Un passe-temps qui occupe tous ses week-ends. Pour se lancer, le jeune homme a déboursé plus de 600 euros. Plus détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Malavaud, R. Roiné, S. Hernandez