Curcuma : l'épice miracle pour la santé ?

Le curcuma est une épice très à la mode. Dans la presse ou sur Internet, il est souvent présenté comme un remède miracle pour tous les maux. De plus en plus de nos concitoyens ne peuvent plus s'en passer. Ils en mettent à peu près à toutes les sauces. Mais ses vertus sont-elles réelles ou supposées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.