Cyberattaque à France Travail : qui sont les hackeurs ?

Ils ne sont ni Russes, ni membres d’un groupe de hackeurs connus, des profils loin de l’image que l’on se fait des pirates informatiques. Le premier suspect s’appelle Oualid C., 21 ans, chômeur. Il a un casier vierge et aurait agi avec son frère Adil C., 23 ans, chômeur lui aussi. Il serait déjà recherché pour escroquerie à la carte bleue. Les deux hommes vivent dans un quartier de Valence, chez leurs parents. Les voisins décrivent deux jeunes très discrets. Les deux frères auraient un troisième complice, arrêté à plus de 400 kilomètres de Valence, dans l’Yonne. Richard, 22 ans, étudiant en école de commerce. Il a, lui aussi, un casier vierge. Quel lien entretenait-il avec les deux autres suspects ? Comment se sont-ils connus ? Toujours présumés innocents, les trois sont mis en examen, notamment pour extraction de données et escroquerie en bande organisée. Comment sont-ils suspectés d’avoir piraté France Travail ? Ils se seraient d’abord introduits dans le système informatique de Cap Emploi, une filiale de l’organisme, avant de récupérer les données de millions d’utilisateurs. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Buisine, B. Lachat