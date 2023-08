Cyberattaque à Pôle emploi : dix millions de personnes concernées

Si vous êtes ou avez été inscrit à Pôle emploi, vos données ont peut-être été volées. Le site reconnaît que l’un de ses prestataires a été victime d’une cyberattaque en fin de semaine dernière. Les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale de dix millions de personnes ont été dérobés. Pour le reste, l’assurance-chômage se veut rassurante. Damien Bancal, expert en cybercriminalité, a retrouvé les fichiers volés sur un forum. Selon lui, la fuite de données est bien plus massive qu’annoncée. Elles sont vendues à un prix modique. "Pour 700 dollars, un malveillant pourra lancer une cyberattaque allant du vol de données en passant par le détournement d’informations voire l'usurpation d'identité", rapporte-il. En réponse, Pôle emploi reconnaît finalement que d’autres données peuvent avoir fuité, mais pas de coordonnées bancaires. Voici quelques conseils pour se protéger : changer les mots de passe, ne pas répondre à des mails demandant des coordonnées bancaires ou des informations personnelles. Pôle emploi affirme que cette cyberattaque n’aura pas d’impact sur le versement des allocations chômage. Les victimes seront contactées par mail dans les prochains jours. TF1 | Reportage D. Mourgues, M. Debut, C. Yzerman