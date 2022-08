Cyberattaque : ces services publics qui peinent à s'en sortir

Des médecins privés de dossiers de leurs patients, des malades redirigés vers d'autres établissements. Près de 48 heures après une attaque informatique, la situation est loin de s'arranger à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Combien de temps faudra-t-il pour un retour à la normale ? Au minimum, il faudrait compter plusieurs mois, comme à l'hôpital de Verdun, dans la Meuse. Quatre mois après une cyberattaque, son système est encore perturbé. Ici, il est interdit d'utiliser le réseau internet de l'établissement qui est toujours en cours de sécurisation. Les médecins doivent donc se servir de clés 4G. Les commandes passées auprès des pharmacies, quant à elles, ne se font plus par mail, mais à l'ancienne par fax. Ces retards administratifs sont sans conséquence pour les malades. Les hôpitaux ne sont pas les seules victimes d'attaques informatiques. Il y a un an et demi, la mairie de Douai a, elle aussi, été prise pour cible. Quand Aurélie tente d'allumer son ordinateur ce matin-là, elle ne pouvait pas utiliser le téléphone, ni l'ordinateur. Le site de la mairie était inaccessible, alors qu'une course contre la montre commence pour le service informatique. Le maire, lui, doit gérer l'inquiétude des habitants à l'aide de son téléphone portable. La mairie mettra des semaines avant de récupérer ses données. Pour se protéger, elle a investi 180 000 euros dans sa sécurité informatique. Un investissement de taille pour cette ville de 40 000 habitants. TF1 | Reportage J. Cressens, V. Dietsch