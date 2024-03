Cyberattaque de France Travail : 43 millions de Français potentiellement concernés

L'identité des demandeurs d'emploi, leurs dates de naissance, le numéro de sécurité sociale et l'identifiant France Travail, ou encore le numéro de téléphone, sont parmi les données potentiellement piratées. Autant d'informations pouvant être revendues à des escrocs sur Internet. La direction de France Travail veut rassurer. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cette cyberattaque, selon elle. Une sérénité loin d'être partagée par l'une des déléguées syndicales. "Même si la direction se veut rassurante, il y a de l'inquiétude. C'est déjà la deuxième fois que nous sommes attaqués en quelques mois. Dès demain, on s'attend à une vague d'appels", d'après elle. Les dossiers pouvant avoir été piratés atteignent les 43 millions. Ceux des demandeurs d'emploi actuels, mais aussi ceux d'anciens inscrits, ces 20 dernières années. Les inscrits n'ayant jamais touché d'indemnisation peuvent aussi être concernés. Dans quel but les pirates ont-ils volé ces données ? France Travail appelle, ce mercredi soir, à la plus grande prudence, et ne pas répondre aux messages ou mails pouvant paraître frauduleux. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, L. Cloix