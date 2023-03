Cyberattaque : encore une ville visée

L'entrée est gratuite dans le zoo, les piscines ou les musées de Lille. Il n'y a plus de billetterie en ligne. Désormais injoignable par téléphone, la mairie est victime d'une cyberattaque. Pour les employés, c'est inédit. La plupart des services municipaux comme celui de l'état-civil continuent d'accueillir du public. L'attaque s'est produite mardi vers 23H30. Selon Damien Bancal, expert en cybersécurité, fondateur du site "Zataz.com", l'hypothèse du ransomware, de la prise d'otages informatique est à privilégier. Une enquête menée par la police judiciaire de Lille le déterminera prochainement. La mairie qui a déposé plainte dit avoir tout de suite réagi et verrouillé son système informatique. Les données auraient été préservées. Avant Lille, la ville de Caen était aussi victime d'une cyberattaque en septembre. Et la mairie ne s'en est toujours pas complètement remise. Il a fallu attendre trois pour remettre en ligne les services de l'état-civil. Aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de payer la cantine scolaire à distance. Le retour à la normale prévu pour la fin de ce mois de mai aura coûté près de 300 000 euros. TF1 | Reportage A. Lebranchu, J. Ajili, A. Santos, M. Ragazzi