Cyberattaque : le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes paralysé

Seules les urgences vitales sont prises en charge. Les services de l'hôpital de Corbeil-Essonnes fonctionnent actuellement au ralenti. Les médecins opèrent, mais sans avoir accès aux données numérisées. Depuis la cyberattaque de dimanche matin, tous les écrans d'ordinateurs sont noirs. Les ordonnances, les résultats d'analyse, les informations d'un service à l'autre circulent par papier et crayon. Pas de déprogrammation cette semaine, mais personne ne sait qui a rendez-vous la semaine prochaine. Toutes ces données sont très précieuses. Les hackers demandent une rançon de 10 millions d'euros pour les restaurer. Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée des pirates informatiques. Sept cents établissements ont été attaqués en 2021. C'est deux fois plus que l'année précédente. Précisément, parce que leurs systèmes de sécurité informatique sont souvent sous dimensionnés. Les autorités recommandent de ne pas payer la rançon. Des experts de l'Anssi, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, devront probablement travailler pendant des semaines pour évaluer l'ampleur des dégâts et rétablir un réseau sécurisé. TF1 | Reportage J. Devambez, H. Dreyfus, L. Gorgibus