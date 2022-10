Cyberattaque : une maternité visée

L’attaque informatique est intervenue en pleine nuit. Les équipes de la maternité ont dû réagir en urgence. Sur cet écran, les électrocardiogrammes des fœtus s’éteignent brutalement. Cette nuit-là, deux futures mamans ont dû être transférées vers d’autres maternités. Dix jours après, l’hôpital vit encore au ralenti. Sur les huit salles d'accouchement, quatre ont été fermées pendant quatre jours. Les délais d’attente sont plus longs. Et, retour aux anciennes méthodes pour le personnel. Tous les logiciels et les serveurs ont été visés. Il est donc impossible d’accéder aux fichiers de patients codés par les pirates informatiques. Le directeur confie qu’une partie des données est hébergée sur un site extérieur. Elles sont donc protégées. Malgré les menaces, il ne cède pas aux chantages. Les informations de 200 000 personnes sont actuellement entre les mains des hackers. L’hôpital prévient les patients que des mails et des SMS frauduleux peuvent circuler, mais il ne faut surtout pas y répondre. TF1 | Reportage N. Ly, B.