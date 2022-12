Cyberattaques contre les hôpitaux : à quoi servent les données volées ?

Dans tous les bureaux, les mêmes écrans noirs. Deux jours après la cyberattaque, le système informatique est toujours totalement coupé. L'hôpital avait programmé certaines opérations. Au sein de la maternité, le docteur Pierre Raynal doit faire des choix et traiter les patients prioritaires. Une nouvelle attaque qui démontre l'intérêt croissant des pirates informatiques pour les hôpitaux. L'année dernière, 582 établissements ont été victimes d'une cyberattaque, soit un sur six. C'est deux fois plus qu'en 2020. À Versailles comme lors d'autres attaques, les hackers ont volé les dossiers des patients avec nom, adresse, pathologie ou encore coordonnées bancaires. Un marché noir constitué d'une multitude d'intermédiaires qui propose ces informations à la vente. "Un dossier patient peut aller jusqu'à 250 dollars l'unité", appuie le docteur Anne Sénéquier, médecin, chercheuse à l'IRIS. Ces données peuvent aussi servir pour des tentatives d'usurpation d'identité ou d'escroquerie. TF1 | Reportage L. Merlier, X. Boucher, T. Vartanian