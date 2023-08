Cyberattaque au CHU de Rennes : quels risques pour les patients ?

Ils s’appellent Stéphan, Nathalie, Isabelle, Véronique. Ils travaillent au CHU de Rennes et leurs données personnelles sont potentiellement entre les mains de pirates informatiques. Tout a commencé il y a six semaines, le 21 juin. L’hôpital est attaqué, des données sont volées. Il n’y a pas eu de rançon demandée. Le 29 juillet, une trentaine de soignants reçoit des mails de menaces de la part de cybercriminels, qui disent vouloir publier les données. Dans la foulée, sur le Dark Web, un groupe revendique l’attaque et montre le nom et la taille des fichiers dérobés. Ce groupe de criminels, Clément, spécialiste en cybersécurité, le connaît bien. Ce que les pirates ont en leur possession, ce sont les numéros de sécurité sociale, des bulletins de paie, les RIB et les adresses de plusieurs centaines de soignants. Il est difficile de savoir qui précisément est concerné. Inquiets, certains ont prévenu leurs banques. TF1 | Reportage T. Jarrion, R. Asensio, L. Lassalle