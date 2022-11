Cyberattaques : les collectivités locales impuissantes

Cela fait onze jours que la mairie de Brunoy a été attaquée. Il est impossible d'accéder à son réseau informatique. Quelles données ont été volées ? Des noms d'habitants, leurs adresses ? Il est encore trop tôt pour le dire. Les pirates informatiques, eux, exigent une rançon de cinq millions de dollars, c'est démesuré. Ces dernières semaines, les cyberattaques se sont multipliées. Conseils départementaux, mairies et hôpitaux. Début octobre, tous les écrans de cette maternité s'éteignent d'un coup? Un mois plus tard, encore sur du papier. Les logiciels informatiques fonctionnent, mais il faut désormais tout retranscrire. Il est impossible de savoir combien de données de patients ont été volées. L'établissement n'a pas payé la rançon de 900 000 euros. Le coût de l'attaque s'élève à 450 000 euros. Mais pourquoi y a-t-il autant d'attaques ? "Si on attaque des millions de personnes et qu'il y a 5% de gens qui acceptent de payer la rançon, il y a un retour d'investissement. D'un côté, on récupère la rançon, de l'autre, on a encore la data et on peut la revendre en plus", explique Yassir Kazar, président de Yogosha, expert en cybersécurité. TF1 | Reportage B. Poizeul, M. Bajac, F. Petit