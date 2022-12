Cyberattaques : les petites entreprises sont aussi visées

Ces ambulanciers vont-ils pouvoir continuer à transporter leurs malades ? Depuis deux jours, le réseau informatique de leur société dirigée par un couple est coupé à la suite d'une cyberattaque. Marianne Huor, co-gérante d'"Ambulance des Trois Cantons" à Peyrehorade, est revenue sur le fait. Agendas effacés, logiciels de facture vidés... Des milliers de données sont perdues pour cette société de vingt employés. Les pirates leur ont laissé un message et leur demandent une rançon de 1 500 euros pour récupérer leurs données. Mais il est hors de question de payer pour le couple. Ils tentent d'assurer les rendez-vous avec les moyens du bord. Souvent peu protégées, les entreprises sont des cibles faciles pour les pirates. En 2021, 20 % des PME ont subi une cyberattaque avec parfois de lourdes conséquences. La moitié d'entre elles ont déposé le bilan dans les dix-huit mois. Se protéger est donc une priorité. "Vistory", une entreprise de logiciels, reçoit des attaques tous les jours, et à chaque fois avec le même procédé. TF1 | Reportage L. Merlier, H. Villatte, C. Chevreton