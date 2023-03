Cybersécurité : 37 000 postes à pourvoir !

Beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans la cybersécurité manquent de bras et elles peinent à recruter. Dans le pays, 15 000 postes sont vacants. Alors même qu'il faudrait en créer 37 000 de plus en 2025. En attendant, les cyberattaques continuent. Et pourtant le secteur paye plutôt bien. Les débutants touchent rarement moins de 3 000 euros brut par mois. Comme les compétences sont rares, le salaire grimpe vite et les profils des personnes recrutées sont parfois surprenants. Ostéopathe pendant dix ans, bénévole à la Croix-Rouge, Joffrey Lamiot, n'a aucune connaissance en informatique. Quand il candidate pour un poste en cybersécurité, ses collègues sont bouche bée. Son expérience dans la gestion de crise séduit le leader du secteur qui l'embauche en tant que consultant et le forme en interne. Mais les profils les plus difficiles à trouver sont ceux avec un solide bagage technique. Pour les former, il y a par exemple l'université technologique de Troyes (Grand Est). Former plus d'étudiants pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre est possible, à condition de former également plus de professeurs. Dans le pays, il y a 330 formations en métier de la cyber. Cette année, le secteur s'est donné pour objectif de former 1 000 professeurs supplémentaires. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Hacala