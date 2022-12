Cybersécurité : des mairies formée pour éviter les attaques

Dans le public, les cyberattaques inquiètent les élus comme agents municipaux. Les gendarmes ne vont pas les rassurer. Une collectivité sur trois a déjà été visée par des hackers. Chaque mois, désormais, une dizaine de communes sont touchées. Pendant trois heures, les gendarmes montrent à quoi ressemblent les attaques les plus fréquentes et insistent sur la virulence des piratages. Ils expliquent comment réagir et surtout comment prévenir les attaques, avec des conseils concrets, renforcer les mots de passe, détecter les mails et les liens piégés. De la pédagogie, car neuf attaques sur dix se produisent après une erreur humaine. L'auditoire prend conscience que les villes sont des cibles faciles. À Aulnoye-Aymeries, on imagine bien les dégâts que cela peut engendrer, car on l'a vécu. En 2020, cette petite commune de 9 000 habitants est victime d'une cyberattaque. Aurore était là. Première conséquence pour elle et les agents : un retour de 40 ans en arrière. Les conséquences sont terribles, la ville est comme paralysée. Les pirates bloquent l'accès aux réseaux informatiques et réclament 150 000 euros pour lever le blocage. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Charles-Messance, C. Aguilar