Cyclone à La Réunion : la vigilance rouge maintenue

Tempête sous les tropiques. Le vent continue de souffler sur La Réunion. Des pointes jusqu’à 150 km/h. La pluie ne s’arrête pas non plus de tomber. Un mois de précipitations en 24 heures. Les ravines grossissent, débordent et l’eau dévore les routes. Les vagues sont impressionnantes. En mer, elles atteignent douze mètres de haut. Tout près des côtes, ce pétrolier menace de s’échouer. Le ministre des Outre-Mers, Sébastien Lecornu, rassure : “Ce pétrolier navigue vide : il n’y a donc à ce stade pas de risque de pollution maritime grave par hydrocarbure”. Les secours sont en route pour aider le bateau et les onze personnes à bord. Sur l’île, pour l’instant, il n’y a pas de dégâts importants. Cette habitante s’est quand même fait une frayeur quand une partie de sa clôture s’est envolée. Les arbres arrachés sectionnent parfois les câbles électriques. Ce jeudi soir, plus de 50 000 foyers réunionnais sont toujours privés d’électricité. Alors dans cette maison, on redécouvre la radio à pile et on prend les choses avec philosophie. Le cyclone est, en fait, resté quasi-stationnaire à 200 kilomètres de La Réunion. Il avance à nouveau désormais et se dirige droit vers Madagascar qui devrait le frapper de plein fouet samedi. Ce jeudi soir, le cyclone continue de souffler sur La Réunion. Des vents jusqu’à 200 km/h sont attendus cette nuit. L’alerte cyclonique et l’interdiction de sortir sont donc maintenues. T F1 | Reportage F. Litzler, T. Sueur, M. Steinbach