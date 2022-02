Cyclone Batsirai : alerte rouge à la Réunion

La mer s'est agitée toute la journée au rythme de l'avancée de Batsirai, le nom du cyclone tropical intense qui avance vers la Réunion. L'Est du pays est la première côte concernée, bordée par un axe routier stratégique. Classée au sixième stade sur une échelle de sept, la dépression traverse le Sud-Ouest de l'océan Indien. Elle va passer au large de l'île Maurice ce soir, puis à environ 160 km de la Réunion très tôt demain matin, avant de poursuivre vers Madagascar. Suivie par les satellites, elle affiche déjà une superficie équivalente à celle de la France métropolitaine. Depuis lundi, les Réunionnais habitués à ces phénomènes ont fait des stocks de produits de premières nécessités. Ce matin, le réapprovisionnement avait du mal à suivre. Pendant que les commerces baissent les rideaux, la mairie de Saint-Denis ouvre un centre d'hébergement d'urgence pour les plus vulnérables. Fermeture également des écoles et de l'aéroport avec des décollages anticipés, face aux vents annoncés jusqu'à 150 voire 180 km/h sur les sommets de l'île. Comme imposée par la préfecture, à 19 heures, la population s'est confinée et s'est préparée entre vigilance et sérénité. La nuit sera agitée, et quoi qu'il arrive, des vagues de cinq, voire douze mètres sont attendues sur le littoral selon Météo France. T F1 | Reportage O. Santicchi, H. Capis