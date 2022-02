Cyclone Batsirai : les Réunionnais toujours confinés

Les rues sont totalement vides. Les Réunionnais restent confinés. La pluie tombe depuis ce matin. Chez certains habitants, l'eau était coupée. Ils récupèrent l'eau de pluie pour les toilettes et leurs vaisselles. Sandra, une habitante de l'île visitée par nos reporters, tente d'occuper sa fille. Elle nous explique qu'il y a des jeux pour cette dernière. Ensuite, elle fait des crêpes ou met ses bottes pour jouer sous la pluie. Un peu plus loin, une dame a décidé de se confiner avec sa fille et son petit-fils. Depuis ce matin, l'eau est complètement coupée chez eux. Pour d'autres, l'occupation est toute trouvée. Il faut travailler. En effet, une autre habitante de l'île nous a reçu. Elle est en télétravail depuis plusieurs jours à cause du Covid. Alors, heureusement pour elle, tout est déjà installé. Elle allume son ordinateur et se connecte sur le réseau de son entreprise. Avec l'alerte rouge, elle ne peut pas sortir. Ainsi, elle a le choix entre télétravailler et s'occuper. Les coupures d'électricité rendent la vie plus compliquée pour certains. C'est le cas d'un monsieur également visité par nos journalistes. Il est très malade et son lit médical ne fonctionne plus. La dernière fois qu'un cyclone a nécessité un tel confinement, c'était en 2002, il y a presque vingt ans. T F1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse.