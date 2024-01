Cyclone Belal : les Réunionnais racontent

Confinés dans le noir, un quart des habitations de la Réunion sont, ce lundi encore, sans électricité. Il n’y a pas de courant non plus dans la ville voisine de Saint-Pierre. Les Réunionnais n’ont entendu, toute la nuit dernière, que des puissantes rafales de vent. Et ils s'apprêtent à passer une deuxième nuit cloîtrés chez eux. “On s’est réfugié au milieu de la maison. Donc, on a essayé de mettre quelques matelas de part et d’autre, pour former une petite cabane et puis essayer de se protéger en cas d’explosion des vitres par exemple. Donc, on a mis aussi du scotch de fortune pour limiter les éclats de verre”, raconte un habitant. Au total, 129 000 personnes n’ont plus d’eau courante. Dans la maison où nous nous sommes rendus, elle coule encore, mais elle n’est plus potable. Chacun puise dans ses réserves. Confinés dans des maisons, parfois fortement endommagées par le cyclone, les Réunionnais ne pourront sortir de chez eux que demain matin. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Duboscq