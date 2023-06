Cyclone : la Martinique en alerte rouge

Le dernier signal d'alerte est lancé. Le cyclone se rapproche de la côte et les rues se vident. Les Martiniquais ont pour consigne de rester confinés. "On va faire des réserves en termes de bougies, d'éclairages et de lampe led. On ne sait jamais si on peut être atteint d'une coupure d'électricité" ; s'exprime un habitant. Les rayons de supermarché sont pris d'assaut. L'eau, le sucre, la farine et le riz sont les produits les plus achetés. Le cyclone Bret devrait toucher la Martinique dans les prochaines heures. Des rafales jusqu'à 150 kilomètres heure, localement, sont attendues, accompagnées de fortes pluies. L'île a été placée en alerte rouge, c'est le troisième niveau de vigilance sur quatre. "Nous allons avoir des conditions de très forte tempête tropicale sur la Martinique. C'est totalement inhabituel pour la saison, cela s'explique par la température de la mer qui est excessivement élevée" ; explique Éva Merceron, responsable adjointe au service de prévisions de Météo France Martinique. Le plus fort de la tempête est attendu dans la soirée. L'alerte météo reste en vigueur jusqu'à demain. TF1 | Reportage L. Mérlier, J.M. D'Abreu