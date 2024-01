Cyclones : pourquoi sont-ils plus puissants ?

En photo, la puissance du phénomène est indéniable. Le cyclone Belal devait marquer l'histoire de l'île de La Réunion. Mais a-t-il vraiment été un cyclone ultra violent ? La réponse est oui. Des vagues de huit à dix mètres ont été observées, c'est très rare même à La Réunion qui est habituée aux cyclones. La puissance du vent a atteint 217 km/h sur les sommets. Un niveau exceptionnel mais moins dramatique qu'attendu. L'une des explications est que le cyclone a changé de trajectoire à la dernière minute. Il a longé les côtes au nord de l'île, alors qu'il devait la traverser de bout en bout, selon les prévisions. Harvey en 2017, Laura en 2020 ou encore Grace en 2021... Les cyclones vont-ils devenir plus fréquents avec le réchauffement climatique ? Non, selon une spécialiste. Pluie et vents, en revanche, seront plus violents. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Mourgues, M. Kherraji