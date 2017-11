D'où viennent les sapins de Noël ?

Il ne reste plus que 39 jours avant Noël. Les enfants attendent impatiemment d'ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Mais au fait, d'où viennent les épicéas et autres nordmanns qui trôneront bientôt dans votre salon ? Comment sont-ils coupés, préparés et livrés ? Nous avons rencontré des professionnels en plein travail dans le Finistère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.