Notre-Dame de Paris : qui couvre les assurances ?

La cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas assurée. Comme les 1 200 monuments historiques de l'État, c'est ce dernier qui prend à sa charge les biens qu'il possède. Et ce, en vertu du principe de l’auto-assurance, en vigueur dans l'Hexagone depuis 1889. Celui-ci ne prend en charge que la structure des bâtiments. Les précisions avec notre journaliste Romain Goichon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.