Notre-Dame de Paris : le défi de la reconstruction

Une fois que la somme nécessaire sera réunie, Paris va assister à l'un des plus grands chantiers de ces dernières décennies. La restauration, si possible à l'identique à Notre-Dame, sera extrêmement complexe. Pour cause, il va falloir retrouver des matériaux et réunir des savoir-faire. Mais de quelles spécialités parle-t-on ? Et quels matériaux faudra-t-il rechercher ?