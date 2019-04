Notre-Dame de Paris : le plomb fondu par l'incendie est-il dangereux ?

Sur le toit de Notre-Dame de Paris et sur sa flèche principale, il y avait 210 et 250 tonnes de plomb. L'incendie de l'édifice a dispersé ce métal toxique, qui a coulé sur les pierres et le sol. Les alentours de la cathédrale pourraient aussi être contaminés via les eaux d'écoulement. Pour que la reconstruction puisse se dérouler dans un environnement salubre, il faut donc évacuer tous les résidus potentiellement dangereux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.