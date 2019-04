Notre-Dame de Paris : reconstruire à l'identique ?

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, toutes les pensées sont actuellement à la reconstruction. Et comme la plupart de nos compatriotes, les élus, les urbanistes et les architectes n'ont pas les mêmes points de vue sur la façon dont on devrait faire les choses. Faut-il restaurer l'édifice à l'identique ou utiliser des matériels nouveaux ? Plusieurs architectes ont déjà fait leurs propositions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.