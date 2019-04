"Notre-Dame de Paris" : le roman de Victor Hugo en tête des ventes

Depuis 24 heures, le roman de Victor Hugo est en tête du classement sur les sites de ventes en ligne. La comédie musicale "Notre-Dame de Paris" quant à elle, gagne beaucoup de places sur les plateformes de téléchargement, 21 ans après sa sortie. Aux abords de la cathédrale, porte-clés et boules à neige à son effigie font également recette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.