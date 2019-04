Notre-Dame de Paris : une cathédrale au cœur de l'histoire

Notre-Dame de Paris, c'est plus de 800 ans d'histoire. Elle est la plus illustre de la chrétienté avec Saint-Pierre de Rome. Depuis neuf siècles, Parisiens et voyageurs ont toujours compté sur cette cathédrale comme la boussole d'une ville prête à annoncer les joies et les malheurs d'un pays. Retour sur les moments marquants de son histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.