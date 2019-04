Notre-Dame de Paris : une star populaire et mondiale

Dans l'une des plus célèbres comédies musicales, au cinéma dès les années 50, d'une bande dessinée aux jeux vidéo, Notre-Dame de Paris fascine des plus jeunes aux plus anciens. Sa célébrité traverse la culture depuis l'œuvre de Victor Hugo. Dès 1831, l'écrivain romançait l'incendie comme une prémonition. C'est d'ailleurs grâce à lui que Quasimodo est devenu le bossu le plus connu au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.