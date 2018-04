Notre-Dame-des-Landes : le face-à-face se tend entre zadistes et gendarmes

Les affrontements ont repris de plus belle et se sont intensifiés dans la matinée du mardi 10 avril. La tension est montée des deux côtés et les échanges étaient de plus en plus violents. Les zadistes ont reçu des renforts, mais vont-ils tenir longtemps aux tirs de gaz lacrymogène ? Selon la préfecture, 30 à 40 sites de la Zad sont voués à la démolition, quinze ont été détruits depuis ce lundi 9 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.