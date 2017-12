Notre-Dame-des-Landes : les médiateurs ont rendu leur rapport

Après six mois de travail et deux cent auditions, les médiateurs chargés de sortir de l'impasse le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont remis leur rapport ce matin au gouvernement. Un rapport de 63 pages qui préconise le "retour à l'état de droit" et l'évacuation de la ZAD "quelle que soit l'option retenue". L'exécutif prendra une "décision claire avant fin janvier". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.