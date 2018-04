Notre-Dame-des-Landes : premières évacuations sous tension

Les grands moyens ont donc été employés pour évacuer une partie de la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce lundi 9 avril, les autorités se sont déclarées satisfaites alors que les opérations ont fait face à une forte résistance. Les objectifs sont pratiquement atteints d'après la préfecture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.