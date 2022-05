Damien Abad, un ministre dans la tourmente

Encore ce soir, dans son fief électoral de Lin, Damien Abad nie en bloc les accusations qui pèsent contre lui : “Je le répète avec fermeté, je n’ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas”. Toujours au gouvernement, pour celui qui avait commencé sa journée à l’Élysée, à la table du Conseil des ministres pour la première fois, face au président de la République, Damien Abad paraît silencieux. L’affaire embarrasse en tout cas le gouvernement. Sa porte-parole s'est retrouvée sous les feux des questions à l’issue du Conseil des ministres. Elle ne donne aucune réponse sur le cas Abad, mais une consigne générale qui vient d’en haut : "Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Et l’établissement de la vérité, c’est à la justice de le faire”. L’affaire a-t-elle été évoquée lors du Conseil des ministres ? Non, si on en croit Stanislas Guerini, ministre de la Fonction Publique qui a déclaré : “Non, il y avait une ambiance de sérieux, de responsabilité. Je pense que tout le monde était déjà à la tête de ce dossier, à vouloir faire avancer les choses”. Damien Abad a été reçu hier par Élisabeth Borne, qui dit suivre de très près l’évolution judiciaire de l’affaire. Affaire pour laquelle deux plaintes ont été classées sans suite. TF1 | Reportage A. Etcheverry, S. Bougriou, A. Pocry