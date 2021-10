Danemark : l’électricité facturée à l’heure

L'électricité au Danemark coûte 30% plus cher qu'en France. Les particuliers, les commerçants sont depuis longtemps sensibilisés aux gestes à adopter pour diminuer la facture. Dans le bar où nous nous sommes rendus, 1 300 euros dépensés tous les mois, alors on fait attention. "Pour certains réfrigérateurs, ceux pour les sodas par exemple, on remonte la température. C'est un peu moins frais, mais de toute façon, on rajoute des glaçons", indique Simon Rud-Jensen, gérant du bar "KnØw" à Copenhague. Pour se fournir en énergie, comme en France, le Danemark a ses centrales électriques et son parc d'éoliennes. Tous les jours à midi, c'est vrai pour toute l'Europe, les prix du marché sont déterminés pour les prochaines 24 heures. Dans sa cuisine, après avoir bu son café, Enrique regarde les prévisions tarifaires heure par heure grâce à une application. Chez lui, tous les équipements gourmands en énergie, comme sa voiture électrique, sont programmés en un clic pour les heures les moins chères. "J'économise la moitié du prix. Ça fait pas mal d'argent, des économies tous les mois, c'est simple et ça ne nécessite aucune action de ma part", confie-t-il.