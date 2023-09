Danemark : les cours d'empathie, un modèle gagnant contre le harcèlement ?

Il y a un rituel étrange dans la classe de CP de Nordstrandskolen, à Copenhague (Danemark). On y voit un curieux jeu de main sur le dos de son voisin. Ce sont des petits massages presque quotidiens, pour apprendre à être des bons copains. L’exercice est obligatoire et fait partie de ce que les Danois appellent "le cours d’empathie". Le but est de prévenir les situations de harcèlement dès le plus jeune âge. Au Danemark, neuf élèves sur dix déclarent se sentir acceptés tels qu’ils sont. Ce n’est pas un hasard. Depuis près de 20 ans, l’empathie est au cœur des programmes d’éducation et des cours de récréation. La lutte contre le harcèlement est l’affaire de tous. Les parents aussi sont mis à contribution pour qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. Le harcèlement scolaire n’a pas totalement disparu au Danemark. Aujourd’hui encore, un enfant sur 20 en est régulièrement victime. Le phénomène s’est en partie déplacé sur les réseaux sociaux, mais là aussi, collège et lycée jouent un rôle. Depuis 2017, le Danemark a adopté une loi anti-harcèlement, qui oblige chaque établissement à trouver une solution en dix jours, en cas de signalement. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, R. Reverdy