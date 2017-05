C'est l'une des plus grandes stars du cinéma français et c'est son anniversaire : Danielle Darrieux fête, en ce premier mai, ses 100 ans. C'est en 1931 que l'actrice tourne son premier film. Dès lors, sa carrière devient indissociable de nombreux classiques réalisés par les plus grands. En tout, elle apportera sa contribution à plus de 100 films et des dizaines de pièces de théâtre.